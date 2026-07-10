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Latin pop müziğinin yıldızı Ricky Martin, konser için İstanbul'da

Latin pop müziğinin yıldızı Ricky Martin, konser için İstanbul'da
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Latin pop müziğinin ünlü ismi Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da konser vermek üzere şehre geldi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Martin, yarın KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra konser için İstanbul'a geldi.

Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin 15 yıl aradan sonra yarın İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Yıldız isim büyük buluşma için İstanbul'a geldi. Saat 16.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Martin, çocuklarıyla birlikte görüntülendi. KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak olan Martin, duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.

"Herkese merhabalar, sonunda buradayım"

İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca doğru giderken hayranlarına seslenen Ricky Martin, "Herkese merhabalar, sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim, görüşürüz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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