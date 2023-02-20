Richard Belzer... ÜNLÜ KOMEDYEN HAYATA VEDA ETTİ!..
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'Homicide: Life on the Street' ve 'Law & Order' gibi bir çok dizide rol alan Richard Belzer, 78 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu ve komedyen Richard Belzer (78), Fransa'daki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyununun vefat haberini ise arkadaşı Bill Scheft duyurdu.
Bill Scheft, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, Richard Belzer'ın güney Fransa'daki Bozouls'taki evinde öldüğünü söyledi. Belzer'ın kuzeni oyuncu Henry Winkler da sosyal medya hesabından "Huzur içinde yat Richard" mesajını yayınladı.
Fransa'nın güneybatısındaki Bozouls'ta yaşayan Richard Belzer, ayrıca 'Homicide: Life on the Streets'te de 'John Munch' karakterini canlandırmıştı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin