Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Ünlü şarkıcı Reynmen'in konserine katılan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı deneyim, kısa sürede gündem oldu. Kullanıcı, uzun bekleme süresi, playback performans ve şarkı tekrarları nedeniyle konsere 10 üzerinden 2 puan verdi.
Ünlü şarkıcı Reynmen'in konserine giden bir sosyal medya kullanıcısının yaşadıklarını anlattığı paylaşım, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
PUANI 10 ÜZERİNDEN 2
Deneyimini Reynmen'in "Renklensin" adlı şarkısına gönderme yaparak, "Gecemiz renklenmedi" sözleriyle aktaran kullanıcı, konsere 10 üzerinden 2 puan verdiğini açıkladı.
TEK TEK SIRALADI
Düşük puanının nedenlerini tek tek sıralayan sosyal medya kullanıcısı, yaklaşık 3 saat bekletildiklerini, konserin büyük bölümünün playback olduğunu ve 6-7 şarkının ardından aynı parçaların tekrar çalındığını öne sürdü.
ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI
Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, konser performansına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.