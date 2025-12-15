Haberler

Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor Haber Videosunu İzle
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Reynmen'in konserine katılan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı deneyim, kısa sürede gündem oldu. Kullanıcı, uzun bekleme süresi, playback performans ve şarkı tekrarları nedeniyle konsere 10 üzerinden 2 puan verdi.

  • Bir sosyal medya kullanıcısı, Reynmen'in konserine 10 üzerinden 2 puan verdi.
  • Kullanıcı, konserde yaklaşık 3 saat bekletildiklerini, performansın büyük bölümünün playback olduğunu ve 6-7 şarkıdan sonra aynı parçaların tekrar çalındığını iddia etti.

Ünlü şarkıcı Reynmen'in konserine giden bir sosyal medya kullanıcısının yaşadıklarını anlattığı paylaşım, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

PUANI 10 ÜZERİNDEN 2

Deneyimini Reynmen'in "Renklensin" adlı şarkısına gönderme yaparak, "Gecemiz renklenmedi" sözleriyle aktaran kullanıcı, konsere 10 üzerinden 2 puan verdiğini açıkladı.

TEK TEK SIRALADI

Düşük puanının nedenlerini tek tek sıralayan sosyal medya kullanıcısı, yaklaşık 3 saat bekletildiklerini, konserin büyük bölümünün playback olduğunu ve 6-7 şarkının ardından aynı parçaların tekrar çalındığını öne sürdü.

ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, konser performansına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıremat tamer:

nasıl ünlü daha bir şarkısını dinledim..resmini görsem tanımam

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Nasıl bu adamın konserine gidip para veriyorlar vallahi aklım almıyor. Bana üstüne para verseler eğer gidersem sadece bir dakikamı ayırırsam Allah canımı alsın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıburhan Kankoc:

Kral çıplak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler

Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler

Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
title