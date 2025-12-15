Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcı Reynmen'in konserine giden bir sosyal medya kullanıcısının yaşadıklarını anlattığı paylaşım, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

PUANI 10 ÜZERİNDEN 2

Deneyimini Reynmen'in "Renklensin" adlı şarkısına gönderme yaparak, "Gecemiz renklenmedi" sözleriyle aktaran kullanıcı, konsere 10 üzerinden 2 puan verdiğini açıkladı.

TEK TEK SIRALADI

Düşük puanının nedenlerini tek tek sıralayan sosyal medya kullanıcısı, yaklaşık 3 saat bekletildiklerini, konserin büyük bölümünün playback olduğunu ve 6-7 şarkının ardından aynı parçaların tekrar çalındığını öne sürdü.

ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, konser performansına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.