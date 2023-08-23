Reis, Doğan, Taner ve Osman; Efe'yi kurtarmaya giderler

Doğan mafya konseyine hukuk danışmanı olur ama toplantıdan 'İstanbul'un Sefiri' olarak çıkar. Ceylan, Sema ve Nilüfer çeyiz alışverişine çıkarlar. Doğan'la Melike listede kalan son şeyi yapmak için buluşurlar. Sonra... Sonra da son olur ama sanılanın aksine kimseye mutluluk 'Kısmet' olmaz.