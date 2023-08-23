Reis, Doğan, Taner ve Osman; Efe'yi kurtarmaya giderler
Magazin Haberleri
Doğan mafya konseyine hukuk danışmanı olur ama toplantıdan 'İstanbul'un Sefiri' olarak çıkar. Ceylan, Sema ve Nilüfer çeyiz alışverişine çıkarlar. Doğan'la Melike listede kalan son şeyi yapmak için buluşurlar. Sonra... Sonra da son olur ama sanılanın aksine kimseye mutluluk 'Kısmet' olmaz.
Reis, Doğan, Taner ve Osman; Efe'yi kurtarmaya giderler. Doğan mafya konseyine hukuk danışmanı olur ama toplantıdan " İstanbul'un Sefiri" olarak cikar. Ceylan, Sema ve Nilüfer çeyiz alışverişine çıkarlar.
Doğan'la Melike listede kalan son şeyi yapmak icin buluşurlar. Sonra... Sonra da son olur ama sanılanın aksine kimseye mutluluk "Kısmet" olmaz.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin