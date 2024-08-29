Recep İvedik filmlerinin Nurullah'ı fındık topluyor

Recep İvedik filmlerinin Nurullah'ı olarak ünlenen Nurullah Çelebi, Düzce'de bahçeye girerek fındık topladı.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çiftçiliğiyle de ön plana çıkıyor. Ünlü oyuncu her sezon olduğu gibi bu sezonda da Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Hamamüstü köyündeki fındık bahçesinde hasada başladı.

Çelebi, "Fındık bahçesinde çalışıyoruz. Aslında ben yorulmuyorum, stres atıyorum. Çocukluğumdan beri fındık topluyorum ama şimdi bu hobi bahçesi sayılır. Ufak bir fındıklığım var. Kendim topluyorum. Hatta eski imece usulüyle komşularım da yardım ediyor. Zamanım olunca ben de onlara yardım ediyorum ama çok sık gidemiyorum. Allah razı olsun komşularım geliyorlar. Sadece yiyeceğimiz kadar fındığımız var" dedi. - DÜZCE