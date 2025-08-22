Rapçi Çakal'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı

Rapçi Çakal'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rapçi Çakal'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde konser veren rapçi Emirhan Çakal'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü ismi havalı tüfekle yaralayan Faik Duran, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal'ın konser sonrası uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Havalı tüfekle ateş açarak Çakal'ın ayağından yaralanmasına neden olan Faik Duran isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rapçi Çakal'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı

AMELİYAT OLDU

Saldırganın, Çakal'ın bir hayranı olduğu ve sanatçının kendisiyle fotoğraf çektirmeyi reddetmesi üzerine sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olay, konser bitiminde Çakal'ın kulise geçmek üzere vinçle sahneden indiği sırada yaşandı. Açılan ateş sonucu bacağına saçmalar isabet eden ünlü rapçinin kemiğinde hasar oluştuğu öğrenildi.

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan Emirhan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Rapçi Çakal'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı

OLAYDA KULLANILAN SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Faik Duran'ı operasyonla yakaladı. Duran'ın evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan havalı tüfek ile birlikte 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu anları konuşuyor! Romanya'daki canlı kura çekiminde şaibe iddiaları

Canlı yayında yapılan kura çekiminde şike iddiaları ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.