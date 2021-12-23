Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden döndü - Haberler

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Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Kıyak - Magazin
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Kocaeli'nin İzmit İlçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak yoldan uçan otomobil içerisinde bulunan rap şarkıcısı Sedomen ölümden döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi eski İstanbul Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 34 EN 4591 plakalı otomobil ile İstanbul'dan Kandıra'ya klip çekimine giden Sedomen isimli rap şarkıcısının şoförü ve menajeri Abdullah Sonul buzlanan yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

SEDOMEN VE ARKADAŞLARI YARALANDI

Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta rap şarkıcısı Sedomen ile birlikte 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumları iyi olan yaralılar kendi imkanları ile tedavi olacaklarını söyleyerek kaza yerinden ayrıldı. Araç kullanılmaz hale gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rap şarkıcısı Sedomen, klip çekimine giderken ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - Magazin

Otomobil, Kocaeli, Kaza, RAP, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Serkan Yörük:

Adam yaptığı kazanın bile reklamını yaptırıyor para ile :DDD

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Ahmet Gündoğdu:

ünlü diyon ben yeni göruyorum,taki haberlerı ızleyene kadar.don paça danmı ünlü acebe...

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500
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