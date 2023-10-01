Rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'in bulunduğu minibüs kaza geçirdi

'UCUZ ATLATTIK'

Diyarbakır'dan Zonguldak'a konser için geldiklerini belirten Vahap Canbay ise "Benim son hatırladığım şey arabaya bindim ve uyudum. Sonra takla atmışız, verilmiş sadakamız varmış. Tüm sevenlerimize de buradan duyuralım, durumumuz iyi. Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Ucuz atlattık" diye konuştu.