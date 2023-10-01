Rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'in bulunduğu minibüs kaza geçirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'in bulunduğu minibüs kaza yaptı. Yaralanan 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şarkıcılar kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını belirtti.
'UCUZ ATLATTIK'
Diyarbakır'dan Zonguldak'a konser için geldiklerini belirten Vahap Canbay ise "Benim son hatırladığım şey arabaya bindim ve uyudum. Sonra takla atmışız, verilmiş sadakamız varmış. Tüm sevenlerimize de buradan duyuralım, durumumuz iyi. Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Ucuz atlattık" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin