Quality of Magazine Yeni Yıla Merhaba Partisi

Quality of Magazine dergisi, yeni yıla merhaba partisi düzenledi. İş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Ayrıca yeni yıl ve Cumhuriyet'in 100. yılı da kutlandı.

Quality of Magazine dergisi, yeni yıla merhaba daveti düzenledi. Davete Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Ağaoğlu gibi iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Quality of Magazine dergisi, yeni yıla merhaba partisi düzenledi. Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve Quality ekibinin ev sahipliğinde organize edilen geceye Orhan Gencebay, Yalçın Şahin, Ali Ağaoğlu, Türkan Şerbetçi, Ziya Yılmaz, İsmail Özkan, Bülent Kaya, Sema Ceylan, Uğurkan Erez, Faruk Saraç, Burçin Birben, Ahmet Selçuk İlkan, Cerem Onurluer, Hakan Akkaya, Ece Gürsel gibi iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Ayrıca gecede özel pastanın kesimiyle birlikte hem yeni yıl hem de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı. Bunun yanında Orhan Gencebay da 'Canım Türkiye'm' şarkısını seslendirdi. - İSTANBUL