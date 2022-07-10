Pinhani Grubu'ndan Nasreddin Hoca'nın türbesine ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pinhani Grubu'ndan Nasreddin Hoca'nın türbesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Pinhani Grubu'ndan Nasreddin Hoca'nın türbesine ziyaret

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde konser veren ünlü müzik grubu Pinhani, Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyaret etti.

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde konser veren ünlü müzik grubu Pinhani, Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyaret etti.

Pinhani grubu üyeleri, Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyaret etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da grup üyelerine eşlik ederek türbe ve Nasreddin Hoca hakkında bilgiler verdi. Türbede dua eden grup üyeleri, daha sonra türbe önündeki 'Dünyanın Ortası Burasıdır' yazan platforma çıkarak fotoğraf çektirdi.

Nasreddin Hoca fıkralarını günümüzde de kullandığını ifade eden grubun solisti Sinan Kaynakçı, özellikle Nasreddin Hoca'nın 'ya tutarsa' sözünü hayat felsefesi olarak kullandığını söyledi. Kendisinin de Konyalı olduğunu ve güzel beklentilerle Akşehir'e geldiğini ifade eden Kaynakçı, "Grup arkadaşlarım bizim burada belki bu kadar sevildiğimizin farkında değillerdi ama ben en baştan beridir biliyordum. Akşamki kalabalık ve coşku benim için sürpriz olmadı. Konsere gelen herkese çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ayrılıyoruz Akşehir'den. İlk fırsatta tekrar gelmek istiyoruz, çok seve seve geldik. Çok mutlu bir şekilde de ayrılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Nasreddin Hoca Pinhani Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title