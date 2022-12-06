Pınar Deniz'in ödül konuşmasına Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmadan dolayı sosyal medyada gündem olan Pınar Deniz'e bir tepki de meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah, Twitter'dan Deniz'i eleştiren paylaşımları beğendi.
Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Deniz'in sosyal medyada gündem olan ödül konuşmasına ünlü isimler de sessiz kalamadı.
Pınar Deniz'in sözleri kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gelen tepkilere herhangi bir cevap vermeyen oyuncuya Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan da tepki gecikmedi. Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan ikili, Twitter'da Deniz'i eleştiren yorumları beğendi.