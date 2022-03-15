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Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı

Snob Magazin - Magazin
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Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı

'Yargı' dizisindeki Avukat Ceylin rolüyle kalpleri kazanan son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, kadın oyuncular arasında yapılan 'En Sevilen Marka Yüzleri' araştırmasında zirveye oturdu.

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle çok konuşulan Pınar Deniz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, yüzü olduğu çikolata markasıyla XSights Araştırma'nın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği 'En Sevilen Marka Yüzleri' araştırmasının kadın oyuncular kategorisinde birinci oldu.

Yer aldığı projeler aracılığıyla farklı farklı rollerle izleyenlerin evlerine konuk olan Pınar Deniz, bu sefer de yüzü olduğu çikolata markasıyla seyircinin kalbini fethetmeyi başardı.

Snob Magazin / Magazin

Marketing Türkiye, Pınar Deniz, Araştırma, Magazin, Haberler

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