Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle çok konuşulan Pınar Deniz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, yüzü olduğu çikolata markasıyla XSights Araştırma'nın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği 'En Sevilen Marka Yüzleri' araştırmasının kadın oyuncular kategorisinde birinci oldu.

Yer aldığı projeler aracılığıyla farklı farklı rollerle izleyenlerin evlerine konuk olan Pınar Deniz, bu sefer de yüzü olduğu çikolata markasıyla seyircinin kalbini fethetmeyi başardı.

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