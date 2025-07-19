Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı
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Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la 2006'da "İlk Aşkım" dizisinin setinde tanıştıklarını ve ilişkilerinin sürpriz bir öpücükle başladığını anlattı. "Kapıyı açtı, dudaklarıma yapıştı" diyen Altuğ, 17 yıllık evliliklerinin kendisi için büyük bir cesaret olduğunu vurguladı

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Altuğ son olarak, YouTube'da yayınlanan "Şimdi Konuşmak Moda" programına konuk oldu.

"KURAL TANIMAZ BİR ADAMDI"

Özel hayatındaki ilklerden bahseden Altuğ samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' setinde tanıştığını anlatan Altuğ, " Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Giyinme odama bir anda girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık evliyiz. Sen yaptığın şeyden eminsen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık, Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu dile getirdi.

İlk evliliğine dair pişmanlığını da dile getiren oyuncu, "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" dedi.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı

2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin bu birliktelikten Su adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBayram AKINCI:

Beyler siz yinede öyle birinin soyunma odasına girip dudaklarına yapışmayın olmaz öyle...

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Bu kadın da durup durup bu olayı anlatıyor. Ulan Yağmur Atacan odana girip dudaklarına yapışıp ilişkiniz başladığında sen Yunan biriyle sevgiliydin evlilik hazırlığınız mı ne vardı

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