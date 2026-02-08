Haberler

Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Güncelleme:
Fatih Ürek'in cenazesi sonrası magazin dünyasında "cenazede başörtüsü kullanma" tartışması sürüyor. Bazı ünlüler kutsal bir mekanda o dinin gerektirdiği kurallara uyulması gerektiğini düşünürken konu hakkında fikri sorulan Pınar Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım" dedi.

Fatih Ürek'in cenaze töreninin ardından Armağan Çağlayan'ın "cenazede başörtü kullanma" çıkışıyla başlayan tartışma magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü isimler konuyla ilgili düşüncelerini dile getirirken oyuncu Pınar Altuğ ise düşüncesini, "Ben cenazede başını kapatmayanlardanım" dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN "KUTSAL MEKAN" VURGUSU

Armağan Çağlayan, kutsal alanlara girerken o inancın gerektirdiği kurallara uyulması gerektiğini savundu. Çağlayan konuyla ilgili düşüncesini şu ifadelerle dile getirdi:

"Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence. Sizin inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok."

PINAR ALTUĞ: ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ

Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Pınar Altuğ ise şu ifadeleri kullandı:

"Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım. Bunu 'inat olsun' diye yapmıyorum. Böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var kapatmayana da..."

Çağla Taşcı
500

