Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Güncelleme:
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızını parlatan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Bebek'teki deniz manzaralı dairesini 2.5 milyon dolara (yaklaşık 108 milyon TL) sattı.

  • Pınar Altuğ, Bebek'teki deniz manzaralı dairesini 2,5 milyon dolara sattı.
  • Satış bedili güncel kurla yaklaşık 108 milyon TL oldu.
  • Daire, Bebek bölgesindeki en yüksek bedelli konut satışlarından biri.

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve kariyerini televizyon projeleriyle sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul'un en değerli semtlerinden Bebek'te bulunan deniz manzaralı dairesini satışa çıkardı.

Altuğ'un lüks dairesi, kısa süre içinde alıcı bularak 2,5 milyon dolara el değiştirdi. Güncel kurla birlikte satış bedelinin yaklaşık 108 milyon TL olduğu öğrenildi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Gayrimenkul piyasasında son dönemde artan fiyatlar, özellikle Bebek, Arnavutköy ve Etiler hattındaki lüks konutlara olan ilgiyi daha da artırdı. Altuğ'un dairesinin, bölgedeki en yüksek bedelli konut satışlarından biri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Biz tekirdağda 2000 metrekare yer satsak bu fiyatı vermezler ama gider 100 metrekare o parayı yatırır. Bina çürük masrafı yüksek ama olsun, deniz manzaralı. Sanki bizimki deniz manzaralı değil. Adaletsizlik.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Artık toprak sahiplerine sesleniyorum, bu fiyatlar toprak için geçerli olması lazım, tittiri tokdan bir daire için değil. Toprağınızı artık bedava vermeyin. Zamanı geldimi binalar eskidimi ve ya olası vir depremde bizim yerlere gelecekler. Fiyatlar bir arsanın altına değil 5 katı üstüne verilmesi gerek. Galyana gelmeyin artık. Aldığı fiyatı bizlere çok görürler, aslında toprak değerlidir. Rahmetli koç un dediği gibi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarız2bkk6wwcg:

bu nasıl para brimi yazık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

