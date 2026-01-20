Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve kariyerini televizyon projeleriyle sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul'un en değerli semtlerinden Bebek'te bulunan deniz manzaralı dairesini satışa çıkardı.

Altuğ'un lüks dairesi, kısa süre içinde alıcı bularak 2,5 milyon dolara el değiştirdi. Güncel kurla birlikte satış bedelinin yaklaşık 108 milyon TL olduğu öğrenildi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Gayrimenkul piyasasında son dönemde artan fiyatlar, özellikle Bebek, Arnavutköy ve Etiler hattındaki lüks konutlara olan ilgiyi daha da artırdı. Altuğ'un dairesinin, bölgedeki en yüksek bedelli konut satışlarından biri olduğu belirtiliyor.