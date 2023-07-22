Üye Girişi
Haberler

Petek Dinçöz'ün yeni şarkısının video klibi yayınlandı

Magazin Haberleri

Sözü müziği Hakan Altun'a düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait şarkının vokal kısmında Altun sesiyle katkıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde dijital dünyada dinlemeye açılan şarkının video klibide, Dinçöz'ün yoğun iş temposu sebebiyle yeni çekildi. Şarkının kadar dinamik ve renkli görüntülerde oluşan video klibi birçok projede birlikte çalıştığı Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. Petek Dinçöz'ün klipte giydiği kıyafetleri Tolga Çam hazırladı.

Sözü müziği Hakan Altun'a düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait şarkının vokal kısmında Altun sesiyle katkıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde dijital dünyada dinlemeye açılan şarkının video klibide, Dinçöz'ün yoğun iş temposu sebebiyle yeni çekildi.

Şarkının kadar dinamik ve renkli görüntülerde oluşan video klibi birçok projede birlikte çalıştığı Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi.

Petek Dinçöz'ün klipte giydiği kıyafetleri Tolga Çam hazırladı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Petek Dinçöz Hakan Altun Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title