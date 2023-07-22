Petek Dinçöz'ün yeni şarkısının video klibi yayınlandı

Sözü müziği Hakan Altun'a düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait şarkının vokal kısmında Altun sesiyle katkıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde dijital dünyada dinlemeye açılan şarkının video klibide, Dinçöz'ün yoğun iş temposu sebebiyle yeni çekildi. Şarkının kadar dinamik ve renkli görüntülerde oluşan video klibi birçok projede birlikte çalıştığı Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. Petek Dinçöz'ün klipte giydiği kıyafetleri Tolga Çam hazırladı.