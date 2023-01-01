Petek Dinçöz - Nida Büyükbayraktar... YENİ YILDAN ÇOCUK DİLEDİLER!

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, iş insanı eşiyle birlikte bir AVM'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ikili, yeni yıl dilekleri sorulduğunda "Çocuk" cevabını verdiler.

"EŞİM VE OĞLUM BENİ İZLMEYE GELECEK"

Geçtiğimiz gün alışverişte görüntülenen Petek Dinçöz - Nida Büyükbayraktar çiftİ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

42 yaşındaki Dinçöz, "Yılbaşını Bursa'da sahnede karşılayacağım, Nida beni Aslan ile birlikte izleyecek" diye konuştu.

Muhabirlerin, "Yeni yıl için dilekleriniz ne olacak?" sorusuna, Büyükbayraktar; "Çocuk" diyerek cevap verdi.

Petek Dinçöz de eşinin çocuk dileğine "İnşallah" sözleriyle katıldı.

EŞİNE PARFÜM ALMIŞ

Yılbaşı hediyesi oşine parfüm aldığını, ama asıl hediyesini sahnede dans ederek ve karşısında şarkı söyleyecek vereceğini söyleyen güzel şarkıcı; daha sonra muhabirlere teşekkür ederek oradan ayrıldı.