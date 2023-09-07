Petek Dinçöz... AZERBAYCAN'LI ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN SAHNE ALDI!

Kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kurduğu Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri'nin şehit ailelerinin çocukları için düzenlediği gecede sahne alan Petek Dinçöz, şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirdi.

Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri, şehit ailelerinin çocukları için özel bir gece düzenledi. Türkiye'den pek çok davetlinin konuk olduğu gecede Petek Dinçöz sahne aldı.

Babaannesinin Azerbaycan kökenli olduğunu belirten Dinçöz, seslendirdiği şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜ HEP GÜLSÜN"

'Yandırdım Kalbini' şarkısını seslendiren Dinçöz'e şehit ailelerin çocukları da eşlik etti. Sanatçı, sahne performansının ardından "Büyük lider Haydar Aliyev'in 100'üncü yıl dönümüne adanan etkinlikte kardeş ülkemizin şehit çocuklarıyla buluşmak benim için çok anlamlı.

Çocukların yüzü hep gülsün. Onurluyum, gururluyum burada olduğum için" açıklamasını yaptı.

"OĞLUM ASLAN SEVGİLERİNİ İLETTİ"

Kahramanlarımız için, onların çocukları için burada olduğunu dile getiren Petek Dinçöz, "Türkiye'den çocuklarımıza kocaman sevgi getirdim.

Oğlum Aslan da Azerbaycanlı kardeşlerine sevgilerini iletti. Bir dahaki sefere birlikte geleceğimizin sözünü aldı benden" sözleriyle duygularını dile getirdi.