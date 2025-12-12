Haberler

Petek Dinççöz'ün makyajsız hali göz doldurdu

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Petek Dinççöz, estetik operasyonu sonrası makyajsız halini paylaşarak büyük ilgi topladı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hayati Akbaş ile birlikte çekilen fotoğraf, sosyal medyada yoğun yorum aldı. Dinççöz, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da etkisiyle olumlu sonuçlar aldığını belirtti.

Ünlü sanatçı Petek Dinççöz'ün 8 ay önce geçirdiği estetik operasyon sonrası makyajsız hali, operasyonu gerçekleştiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Petek Dinççöz'e geçen aylarda Samsun'da Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından yüz gençleştirme operasyonu yapılmıştı. Operasyon sonrası görünümündeki değişimi Prof. Dr. Akbaş ile birlikte çektirdiği makyajsız fotoğrafla duyuran ünlü sanatçı, paylaşımın ardından sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Dinççöz, paylaşımına şu sözlerle açıklık getirdi:

"Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum. Zayıflık nedeniyle deri gevşemesi oluyor ama bu yaşa bağlı değil. Prof. Dr. Hayati Akbaş'a yıllara dayanan dostluğumuz ve güvenimle başvurdum. Ufak dokunuşlarla çok mutlu oldum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
