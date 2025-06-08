Perihan Savaş Kiraz Hasadına Katıldı

Perihan Savaş Kiraz Hasadına Katıldı
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Türk sinemasının önemli isimlerinden Perihan Savaş, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kiraz hasadına katıldı ve üreticilerle sohbet etti.

TÜRK sinemasının önemli isimlerinden Perihan Savaş, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kiraz hasadına katıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki kiraz hasadı sezonu, Kirazlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikle başladı. Yeşilçam'ın sevilen ismi Perihan Savaş da etkinliğe katıldı. Kirazlı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nesligül Kızılırmak'ın davetlisi olarak geldiği ilçede tatilini de geçiren Savaş, kiraz bahçesinde üreticilerle sohbet edip, dalından meyve yedi. Hasat etkinliğinin ardından köy kahvesine gelen Savaş, sevenleriyle fotoğraf da çektirdi.

'KADİR İNANIR İLE BURADA BARIŞMIŞTIK'

Şarköy'e daha önce 1987 yılında film çekimi için geldiğini belirten Savaş, "Kirazlar çok güzel. Herkese bereketli olmasını diliyorum. Bu köyün ismi de Kirazlı olduğuna göre kiraz önemli geçim kaynağı. Bugün itibarıyla kiraz sezonunu açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Yıllar önce, yanlış hatırlamıyorsam 1987 yılında, yönetmen Ümit Efekan ve yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı 'Yarınsız Adam' isimli film çekimi için de gelmiştik. Başrollerini Kadir İnanır, rahmetli Erol Taş ve ben oynamıştık. Ben ve Kadir İnanır bir başka film setinde bir olay yüzünden kavga etmiştik ve ikimiz de Karadenizliyiz, inatçı damarımız olduğundan küsmüştük. Türker İnanoğlu ve Ümit Efekan, Şarköy'de bir film çekimi yapacağız senin oynamanı istiyoruz demişlerdi. Şarköy'e geldiğimizde Kadir İnanır İskele Meydanı'nda Çimen Motel'de oturuyordu. Beni gördü kalktı ve koşarak bana sarıldı. O gün barışmıştık" diyerek anısını da anlattı.

Savaş, ayrıca, "Nesligül Hanım, benim çok eski dostum, İstanbul'da da komşumdu. Kurban Bayramı tatilinde beraber olmak için kafamızı dinlemeye Şarköy'e geldik. Ne iyi edip de gelmişiz, yıllar önceki anılarımızı tazeledik. Kirazlı'nın kirazlarını dalından yedik ve kiraz hasadına katıldık. Şarköylülere bereketli bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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