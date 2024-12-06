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Pelin Akil: Hamileyken tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum

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Pelin Akil, ikiz bebeklerine hamile olduğu dönemde en çok beyaz sabun aşerdiğini söyleyerek, "Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programında "Beyaz sabun yiyor" söylentilerine açıklık getirdi. Söylentilerin doğru olduğunu ifade eden Akil, ikiz bebeklerine hamileyken en çok beyaz sabun aşerdiğini söyledi.

"GİZLİ GİZLİ TUVALETTE BEYAZ SABUN YİYORDUM"

Beyaz sabun kokusunu çok sevdiğini belirten ünlü oyuncu, "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.

"MARKALAR BANA SABUN YOLLAMIŞTI"

Hamilelerin değişik aşermeleri olduğunu ifade eden Akil, "Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı." diye konuştu.

"TEMİZLİKTE DE SADECE BEYAZ SABUN SEVERİM"

Akil, "Bir de mentolü çok seviyordum. Yağını yiyordum. Hala tiksinti falan gelmedi. Temizlikte de leylak, yasemin gibi kokuları hiç sevmem sadece beyaz sabun kokusunu çok severim." ifadelerini kullandı.

Pelin Akil: Hamileyken tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Mutlaka başka şeylerde yiyorsundur sadece beyaz sabun olur mu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıASar Gnc:

olacak sey degil. bebeklere zarar vermissin. millet saglikli beslenmeye calisir bu Sabine yemis

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıA Alkan:

Köpürt ????

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıVll. Murat:

onu yerim bunu yerim dersen en sonunda yaprağı yersin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHasan Polat:

Besin yetersizligi,Sapophagie Hastaligi psikoloğa görünmek gerek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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