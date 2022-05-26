Parayı Önemseseydim Bu İşi Yapmazdım - Haberler

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Parayı Önemseseydim Bu İşi Yapmazdım

Snob Magazin - Magazin
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Parayı Önemseseydim Bu İşi Yapmazdım

Son dönemde "Samsak Döveci" şarkısıyla adından söz ettiren Elif Buse Doğan, YouTube'da yayınlanan "Hasan Basri Budak ile Yolculuk" programına konuk oldu.

Müziğin gönül işi olduğunu söyleyen şarkıcı "2 albümüm 15 single'ım var. Her defasında, beni farklı radyolar da çalsın diye, farklı işler yapmaya çalışıyorum. En son 'Yalan Dünya'yı deep mix olarak sundum. Müzik sektörü, pastası küçük bir sektör. Parayı önemseseydim, bu işi yapmazdım" dedi.

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