Parayı Önemseseydim Bu İşi Yapmazdım - Haberler

Müziğin gönül işi olduğunu söyleyen şarkıcı "2 albümüm 15 single'ım var. Her defasında, beni farklı radyolar da çalsın diye, farklı işler yapmaya çalışıyorum. En son 'Yalan Dünya'yı deep mix olarak sundum. Müzik sektörü, pastası küçük bir sektör. Parayı önemseseydim, bu işi yapmazdım" dedi.

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