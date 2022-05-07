Özlem Yıldız Sezonu Açtı
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Ünlü sunucu Özlem Yıldız her yaz olduğu gibi bu yaz da tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Oğlu Demir Serter ile birlikte Bardakçı koyundaki Azka Otel'i tercih eden Özlem Yıldız, Bodrum'daki bulutların dağılması ve güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte soluğu plajda aldı.
Denize girmeden önce basın mensuplarını fark eden ve hepsinin bayramını tek tek kutlayan Özlem Yıldız "Pandemide hiç bir şeyden tat alamaz hale gelmiştik. Bu sezon geçen üç yıla nazaran en normal günleri yaşayacağız muhtemelen. Güneşin, denizin ve uçsuz bucaksız maviliklerin tadını arkadaşlarımızla ve dostlarımızla doyasıya çıkarabileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bir yaz olsun istiyorum." dedikten sonra kendini Egenin serin sularına bıraktı.
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