Özkan Uğur'un yeğeninden veda paylaşımı! Her kelimesi yürek sızlattı

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Uğur'un ölümü en başta yakınlarını yıktı. Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, amcasının kaybetmenin acısını yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"BİZ SANA DOYAMADIK"

Özlem Uğur, sosyal medya hesabından amcası Özkan Uğur'la olduğu bir kareyi paylaşarak şunları yazdı; Canımız , biriciğimiz, kıymetlimiz Canım amcam biz sana doyamadık. Üzüntümü anlatacak kelimem yok. Son ana kadar bekledik. Şimdi babamın yanında sonsuza kadar birliktesin. Rabbim tüm sevenlerine sabır versin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sürecimde yanımda olan ve olacak olan herkese minnettarım. Sabretmekten başka çare yok. Melekler hep yanında olacak. Hep güleceğiz seninle yeniden.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında Algöz, "Özkan Uğur'un cenaze töreni Salı günü (11-temmuz)da AKM de saat 11'00 de yapılacak. Taksim Camiinde öğlen cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve Ülkemizin başı sağolsun" dedi.