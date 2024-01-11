Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi yayınlanamadı

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin üçüncü bölümü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği iki kez program durdurma cezası yüzünden yayınlanmadı.

RTÜK'ün "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar" bulunduğu gerekçesiyle iki kez program durdurma cezası vermesi nedeniyle 8 Ocak'ta bölümü ekrana gelmedi.

Dizide Özgü Namal ile başrolü paylaşan Özcan Deniz sessizliğini bozdu. Özcan Deniz, "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş.

Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekrandayız" dedi.