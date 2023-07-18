Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan 'Kızıl Koncalar' dizisinin hazırlıkları sürüyor

Gold Film imzalı 'Kızıl Koncalar' dizisinin senaryosu Necati Şahin'e ait ve oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Dizinin kanalı FOX olarak belirlendi ve yeni yayın döneminde önemli bir yer tutacak.