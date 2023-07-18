Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan 'Kızıl Koncalar' dizisinin hazırlıkları sürüyor
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Gold Film imzalı 'Kızıl Koncalar' dizisinin senaryosu Necati Şahin'e ait ve oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Dizinin kanalı FOX olarak belirlendi ve yeni yayın döneminde önemli bir yer tutacak.
Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan "Kızıl Koncalar" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Gold Film imzalı dizinin senaryosu "Vatanım Sensin" başta olmak birçok unutulmaz projeyi yazan ülkemizin en iyi senaristlerinden Necati Şahin'e ait…
Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin kanalı belli oldu.
İki dev ismi buluşturan "Kızıl Goncalar" dizisi FOX'un yeni yayın döneminde gözbebeği gibi gördüğü dizilerin başında gelecek. Dizinin yönetmeni önümüzdeki günlerde netleşecek.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin