'Oyunculuğu bıraktı' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu

Usta oyuncu Şener Şen'in geçtiğimiz aylarda Zengin Mutfağı oyunuyla birlikte sahnelere veda ettiği ve mesleğini tamamen bıraktığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların hemen ardından, 82 yaşındaki sanatçının Alzheimer hastalığına yakalandığı yönünde haberler de gündeme geldi.

Ancak hakkında çıkan söylentiler karşısında sessizliğini bozan Şener Şen, hem sağlık durumu hem de mesleki geleceğiyle ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Şen, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

"Sağlığım gayet yerinde. Zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız. İçime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda yeniden izleyicilerimle buluşacağım." ifadelerini kullanan Şener Şen, hem mesleğini bırakmadığını hem de sağlığının iyi olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Bir döneme damga vuran Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo, Davaro ve Çöpçüler Kralı gibi filmlerin başrol oyuncusu olan Şener Şen, Türk sinemasının en saygın isimlerinden biri olarak geniş bir hayran kitlesine sahip. Usta oyuncunun açıklamaları, sosyal medyada sevenlerini sevindirirken, sahnelere ya da beyaz perdeye dönüş ihtimali yeniden gündeme taşındı.