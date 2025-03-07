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Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı

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Bir döneme damga vuran dönem dizilerinde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ve 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılmaya başlanan Arda Kural, uzun bir tedavi sürecinin ardından zor günleri geride bıraktı. Katıldığı programda yeni mesleğini anlatan Kural, "Orada değerli taşları, değersiz taşları ve metalleri inceliyorum. Altın ve elmas tüccarlığı yapacağım" dedi.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında Emre Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Ferit Tekin' karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. O dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla herkesin hayranlığını kazanan Arda Kural uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar tedavi gören Kural oyunculuğu da bırakıp ortadan kayboldu.

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı

ALTIN VE ELMAS TÜCCARLIĞI YAPACAK

Zor günler geçiren ünlü oyuncu şimdilerde altın ve elmas tüccarlığına merak saldı. Evinde bir odayı atölyeye çevirdiğini ifade eden Kural, "Orada değerli taşları, değersiz taşları ve metalleri inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın ve elmas tüccarlığı yapacağım" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı

HEDEFİ BÜYÜK

Oyunculuğu bir türlü sevemediğini her fırsatta dile getiren Arda Kural,5 yıl sonra kendisini yurt dışına elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söylüyor.

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

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