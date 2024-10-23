Üye Girişi
Haberler

Oyunculuğa soyunan Hadise'nin ateşli sahneleri olay oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde yönetmen Şenol Sönmez'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Ünlü ismin tanıtımdaki performansı izleyenlerden tam not alırken ateşli sahneleri de kısa sürede gündem oldu.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, şimdi de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisindeki sahneleriyle adından söz ettirdi.

Ünlü ismin tanıtımdaki performansı ve cesur sahneleri kısa sürede gündem oldu. Hadise'nin birbirinden cesur sahnelerine; "Hadise olaysın", "çok iyi görünüyor heyecanla bekliyorum", "sahneleri çok iyi", "mükemmel bu kadarını beklemiyordum" gibi yorumlar yapıldı.

Oyunculuğa soyunan Hadise'nin ateşli sahneleri olay oldu
Haberler.com / Bilal Ceran - Magazin

Yönetmen Magazin Hadise Söz

Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
500

Yorumlar (7)

Çavuş Kenan:

Bu ne be resmen 18

21
8
yanıtYanıtla
Çavuş Kenan:

Resmen erotik filim bu ya

16
5
yanıtYanıtla
MUSTAFA BEN:

Oyunculuk derken porno sektörünemi girecelmiş acep

17
1
yanıtYanıtla
Bükücü:

Hadiseden de bu beklenirdi zaten. 18 film yapmış

8
0
yanıtYanıtla
Reşat:

Helal olsun iyi vericiligi var, zaten çok tecrübeli

4
0
yanıtYanıtla
Kuscubasi:

Max hadise işte ne beklenir ki bundan

2
0
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

Ne bekliyordunuz +18 e zemin hazırlıyor şimdiden deneme yaparak

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.