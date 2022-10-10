Oyunculara meydan okuyan Tuğba Ekinci'den bomba sözler: Şarkıcı olmasam donumda sallardım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Tuğba Ekinci, dillerden düşmeyen "O Şimdi Asker" ve "Condom" şarkılarının hikayesini ve kariyerini anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Habeler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı Tuğba Ekinci oldu. Çocukluğundan oyunculuk kariyerine kadar birçok konudan bahseden Ekinci, rolünü Nurgül Yeşilçay'a kaptırmasından ve Hülya Avşar'la kıyaslanması hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

Tuğba Ekinci, Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Kardeşlerinle aran nasıl?", "Geçmişine dair pişmanlıkların var mı?", "İkinci Bahar'daki rolü Nurgül Yeşilçay'a kaptırınca bozuldu mu?", "Yuva kurmak, çocuk sahibi olmak istemedi mi?", "Hülya Avşar'la kıyaslanmaktan rahatsız oluyor mu?" ve "Güzelliğinin ekmeğini yedin mi?" sorularına da cevap verdi.