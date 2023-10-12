Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası hayatını kaybetti

Sevilen oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti. Baba Özpirinçci cumartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Birçok projede yer alan bir çocuk annesi başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci yaşamını yitirdi. Kadri Emrah Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Özpirinçci'nin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kadri Emrah Özpirinçci, 2018 yılında obezite cerrahisi bölümünde ameliyat olmuştu. Baba acısıyla yıkılan Özge Özpirinçci herhangi bir açıklama yapmadı.