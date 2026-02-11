Haberler

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Arslan, birçok popüler dizi ve filmde rol almıştı.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan (45), evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

