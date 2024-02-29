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Oyuncu İman Casablanca: 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtım

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Oyuncu İman Casablanca Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. İman Casablanca Haberler.com'a verdiği röportajda, 17 yaşında oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtığını söyledi.

Oyuncu İman Casablanca Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

" Fas'ta genelde kadın olarak oyuncu olmak çok sevilen bir şey değil. Aileye söylediğin zaman pozitif bir tepki almıyorsun. Dolayısıyla ya mühendis ya doktor olacaksın sonuçta. Ben de çok iyi okuyordum, çok, iyi notlar alıyordum. Birinci oluyordum hep. Mühendisliği okumak zorundaydım. Ben bayağı savaştım. Okumak istemedim, konservatuara girmek istedim ama olmadı. 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtım. O dönem çok cesurdum. Tekrar olsa yine yapardım." dedi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Magazin

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