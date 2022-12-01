Oyuncu Cansu Fırıncı, Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. Her bölümü ilgiyle izlenen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

"KARAKTERİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Yalı Çapkını'nda İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, kadrodan ayrılma kararı aldı. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yapım şirketiyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen oyuncu, "Yalı Çapkını'nda canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.