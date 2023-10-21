Oscar Ödüllü Oyuncu Meryl Streep ve Eşi Ayrıldı

Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep ve 76 yaşındaki heykeltıraş eşi Don Gummer, 6 yılı aşkın süredir ayrı yaşıyor. İkilinin birbirlerine değer vereceği ancak artık ayrı yollarına devam edecekleri belirtildi.

Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada), Mamma Mia!, Küçük Kadınlar (Little Women) gibi birbirinden başarılı yapımda rol alan Oscar ödüllü oyuncu Merly Streep, bu defa başarılarıyla değil özel hayatıyla gündemde.

74 yaşındaki Hollywood'un gözde oyuncusunun sözcüsü, Streep'in 76 yaşındaki heykeltıraş eşi ile 6 yılı aşkın süredir ayrı olduklarını açıkladı. İkilinin her zaman birbirlerine değer vereceği ancak artık yollarına ayrı devam edecekleri belirtildi.

Streep ve Gummer en son 2018 Oscar töreninde birlikte görülmüştü.

Don Gummer ile…

Çift, ilk kez 1978'de Streep'in erkek kardeşi aracılığıyla tanıştı ve aynı yılın eylül ayında ebeveynlerinin evinin bahçesinde düzenlenen romantik bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Ancak Streep'in evlilik kararı o dönemde bazıları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Çünkü Streep, Baba filminde de rol alan oyuncu John Cazale ile nişanlıydı ancak Cazale akciğer kanseri teşhisi sonrasında Mart 1978'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu acı olaydan altı ay sonra ise Streep ve Gummer hayatlarını birleştirdi.

John Cazale ve Meryl Streep

Cazale'in ölümünün ardından Streep beraber paylaştıkları daireden taşınmak zorunda kaldı ve erkek kardeşi ile arkadaşı Gummer'dan yardım aldı.

İkili kısa sürede yakınlaşmaya başladı, Gummar New York'ta olmadığında mektuplaştılar ve ardından da evlilik kararı aldılar. Çiftin dört çocuğu ve beş torunu oldu.

Streep, Şeytan Marka Giyer filminde Anne Hathaway ve Emily Blunt rol aldı…

Streep 2019'da verdiği bir röportajda Gummer'ın son derece iyi bir eş olduğunu ve çocukları büyütürken iyi bir ekip çalışması sergilediklerini anlatmıştı: "Takım çalışması her şeydir. Kocam Don… çok ilgiliydi. Çocuk yetiştirme konusunda biraz daha rahattı."

İkili birliktelikleri boyunca birbirlerinin kariyerlerini de desteklediler. Gummer, yıllar içerisinde defalarca Streep'in yanında ödül törenlerine katıldı.

Streep, kariyeri boyunca şu ana kadar sekiz Altın Küre ve üç Oscar da dahil olmak üzere pek çok ödül aldı.

Hatta 2012 yılında Meryl Streep, Demir Leydi (Iron Lady) filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandıktan sonra konuşmasının başında Gummer'dan da bahsetmişti:

"Öncelikle Don'a teşekkür edeceğim çünkü konuşmanın sonunda kocanıza teşekkür ettiğinizde müzik geliyor ve onun hayatımızda en değer verdiğim her şeyi bana verdiğini bilmesini istiyorum."