Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı

98. Oscar Ödülleri'nde Sinners filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Michael B. Jordan, ödül töreninin ardından yaptığı sürpriz kutlamayla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, Oscar heykelciğini elinden bırakmadan Los Angeles'taki bir hamburgercide görüntülendi.

OSCAR'I ELİNDE BURGER SİPARİŞİ VERDİ

Törenin ardından hamburgerciye giden Jordan'ın elinde Oscar heykelciğiyle burger siparişi verdiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar oyuncuya yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi Jordan'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ

Restoranda çalışanlarla sohbet eden ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncunun o anlarda ödülünü tezgahın üzerine koyduğu dikkatlerden kaçmadı.

Jordan'ın samimi tavırları sosyal medyada büyük beğeni topladıve kısa sürede viral oldu.

Oscar gecesi genellikle lüks partilerle kutlanırken, Michael B. Jordan'ın kutlamasını sade bir şekilde bir burger restoranında yapması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcı tarafından "Oscar sonrası en samimi kutlama" yorumlarıyla paylaşıldı.