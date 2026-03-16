Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı

Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı Haber Videosunu İzle
Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Oscar gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Michael B. Jordan, ödül töreninin ardından yaptığı sıra dışı kutlamayla dikkat çekti. Sinners filmindeki performansıyla 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Jordan, törenden sonra Los Angeles'taki bir burger restoranına giderek hayranları ve çalışanlarla bir araya geldi. Oyuncunun elinde Oscar heykelciğiyle sipariş verdiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • Michael B. Jordan, 98. Oscar Ödülleri'nde Sinners filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.
  • Michael B. Jordan, Oscar heykelciğini elinde tutarak Los Angeles'taki bir hamburgercide burger siparişi verdi.
  • Michael B. Jordan'ın hamburgercideki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

98. Oscar Ödülleri'nde Sinners filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Michael B. Jordan, ödül töreninin ardından yaptığı sürpriz kutlamayla gündem oldu.

Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı

Ünlü oyuncu, Oscar heykelciğini elinden bırakmadan Los Angeles'taki bir hamburgercide görüntülendi.

OSCAR'I ELİNDE BURGER SİPARİŞİ VERDİ

Törenin ardından hamburgerciye giden Jordan'ın elinde Oscar heykelciğiyle burger siparişi verdiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar oyuncuya yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi Jordan'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı

ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ

Restoranda çalışanlarla sohbet eden ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncunun o anlarda ödülünü tezgahın üzerine koyduğu dikkatlerden kaçmadı.

Jordan'ın samimi tavırları sosyal medyada büyük beğeni topladıve kısa sürede viral oldu.

Oscar gecesi genellikle lüks partilerle kutlanırken, Michael B. Jordan'ın kutlamasını sade bir şekilde bir burger restoranında yapması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcı tarafından "Oscar sonrası en samimi kutlama" yorumlarıyla paylaşıldı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

