Üye Girişi
Haberler
Zeynep Casalini'den 'intihar' itirafı

Zeynep Casalini'den "intihar" itirafı

 Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

Orhan Gencebay'ın oğlunun nikahına katılmama sebebi ortaya çıktı

Orhan Gencebay'ın oğlunun nikahına katılmama sebebi ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhan Gencebay'ın iki oğlundan büyüğü olan Altan Gencebay Berna Arduç ile evlenmiş baba Gencebay ise oğlunun düğününe katılmamıştı. Altan Gencebay babasının nikahına katılmaması hakkında ilk kez konuştu.

Altan Gencebay, üniversiteden beri hayatında olan Berna Arduç ile evlendi. Polonezköy'de gerçekleşen törende, Barış Onay ve Ayşe Filiz Kolat şahidi oldu. Baba Orhan Gencebay ise düğüne katılmadı.

BABASININ NİKAHA NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde dün başlayan Sanat ve Antika Fuarı'na iki yağlı boya tablosuyla katılan Berna Gencebay'ı eşi Altan Gencebay da yalnız bırakmadı. 2 ay önce evlenen çift, Orhan Gencabay'ın nikaha katılmamasına yönelik de açıklamalarda bulundu.

"KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR"

Babasıyla iş yaptıklarını ve her gün görüştüklerini belirten Gencebay, "Babamın düğünümüze katılmaması bizim özel bir durumumuzdu. Ailevi bir konuydu. Yoksa insan istemez mi annesi ve babası nikahına katılsın. İnsanlar çok şey söylediler, yazdılar ve çizdiler ama iç yüzünü bilmiyorlar. Bu ailevi bir mevzuydu fakat konu bizde kalsın. Kol kırılır yen içinde kalır" diye konuştu.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin
img

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
img

Acun yarışmadan kovmuştu, son hali inanılmaz
img

Bu kişiler erken emekli olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.