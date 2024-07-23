Üye Girişi
Haberler

Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Nez ile oyuncu Onur Atilla İlhan'ın olaylı bir şekilde başlayan ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Atilla, bir radyo programına konuk olan sevgilisine sürpriz yaparak yayına girdi. Nez'in sevgilisi için "Evde tembihledim yaramazlık yapmaz" demesi dikkat çekti.

10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez'e aşkını ilan eden oyuncu Rüştü Onur Atilla, ilişkisiyle yine gündeme geldi. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikiliden Nez, önceki gün bir yayına katıldı. Sevgilisi de sürpriz yaparak stüdyoya geldi.

"EVDE TEMBİHLEDİM"

Okan Aslan'ın radyo programına konuk olan Nez, yeni şarkısından bahsederken yayına giren Rüştü Onur Atilla "Çok tatlısınız. Yeni şarkınızı severek dinliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun çok güzel" diyerek sevgilisini güldürdü. Okan Aslan'ın "Yaramazlık yapmaz değil mi Nez?" demesi üzerine konuşan şarkıcının "Yok ben evde tembihledim. Oğlum dedim... Çok fazla kola içmiyorsun değil mi çocuğum" demesi herkesi şaşkına çevirdi. Nez'e sus işareti yapan oyuncu ise "Bölmeyeyim" diyerek stüdyodan ayrıldı.

Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi

İLİŞKİLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Rüştü Onur Atilla, haziran ayında 10 yıllık eşinden tek celsede boşanmış 20 gün sonra da şarkıcı Nez'le ilişkisini ilan etmişti. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Atilla, evliliğinin çok önceden bittiğini ve eşiyle aylar önce evlerini ayırdıklarını söylemişti. Nez de "Yuva yıkan kadın oldun" eleştirilerini kesin bir dille yalanlamıştı.

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Onur Atilla Radyo Nez Magazin Yaşam Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

 Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki 'Korku Evi'nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki "Korku Evi"nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

 Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
500

Yorumlar (7)

Abdulbaki null:

Malesef Gençlerin örnek aldığı bunlar

52
1
yanıtYanıtla
Yunus Deliorman :

hala çok güzel hala aşığım

3
22
yanıtYanıtla
Kemal ALBAYRAK:

1 sene sonra görelim bunları. neze bir şey olmaz diğeri rezil olacak

21
0
yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Etme bulma dünyası. Eğer eski eşine haksızlık ettiyse aynısını görecektir

yanıt11
yanıt0
Nurettin Şimşek:

Garibi yoksulu aç olanı filistinliyi sevindirin

4
0
yanıtYanıtla
Emre Fırat:

yok onur atilla taş.ilhan degil

1
0
yanıtYanıtla
Perwer:

Nez, çok Çekici ve hoş bir kadın. Adam işini biliyor

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title