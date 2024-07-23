Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi

10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez'e aşkını ilan eden oyuncu Rüştü Onur Atilla, ilişkisiyle yine gündeme geldi. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikiliden Nez, önceki gün bir yayına katıldı. Sevgilisi de sürpriz yaparak stüdyoya geldi.

"EVDE TEMBİHLEDİM"

Okan Aslan'ın radyo programına konuk olan Nez, yeni şarkısından bahsederken yayına giren Rüştü Onur Atilla "Çok tatlısınız. Yeni şarkınızı severek dinliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun çok güzel" diyerek sevgilisini güldürdü. Okan Aslan'ın "Yaramazlık yapmaz değil mi Nez?" demesi üzerine konuşan şarkıcının "Yok ben evde tembihledim. Oğlum dedim... Çok fazla kola içmiyorsun değil mi çocuğum" demesi herkesi şaşkına çevirdi. Nez'e sus işareti yapan oyuncu ise "Bölmeyeyim" diyerek stüdyodan ayrıldı.

İLİŞKİLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Rüştü Onur Atilla, haziran ayında 10 yıllık eşinden tek celsede boşanmış 20 gün sonra da şarkıcı Nez'le ilişkisini ilan etmişti. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Atilla, evliliğinin çok önceden bittiğini ve eşiyle aylar önce evlerini ayırdıklarını söylemişti. Nez de "Yuva yıkan kadın oldun" eleştirilerini kesin bir dille yalanlamıştı.