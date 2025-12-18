Haberler

Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Onur Akın'a "Sen Gidersen" adlı şarkısının klip çekimleri sırasında at çarptı. Akın kazayı ucuz atlatırken o anlar kameraya yansıdı.

Klip çekimleri esnasında at çarpan şarkıcı Onur Akın'ın korku dolu anları kameraya yansıdı.

Ünlü şarkıcı Onur Akın, Kayseri'deki klip çekimlerinde ölümden döndü. "Sen Gidersen" adlı şarkısının klip çekimleri esnasında Akın'a at çarptı.

Atın çarpmasıyla birlikte Akın yere düştü. Şans eseri atlar Akın'ın üzerine basmadı. 58 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

