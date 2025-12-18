Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı
Ünlü şarkıcı Onur Akın'a "Sen Gidersen" adlı şarkısının klip çekimleri sırasında at çarptı. Akın kazayı ucuz atlatırken o anlar kameraya yansıdı.
Atın çarpmasıyla birlikte Akın yere düştü. Şans eseri atlar Akın'ın üzerine basmadı. 58 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı kameraya yansıdı.