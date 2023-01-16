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Önce Annesi Sonra Sevgilisiyle Kutladı

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Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam annesi Hülya Avşar ile Yeniköy'de bir balıkçıda doğum gününü kutladı.

Zehra Çilingiroğlu, mekandan ayrılır ayrılmaz sevgilisi Mürsel Kaya'nın yanına koştu.

Etiler'de bulunan da Mario isimli mekanda sevgilisiyle buluşan Zehra, burada sevgilisiyle baş başa yemek yiyerek, yeni yaşını bir de sevgilisiyle kutladı.

Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Zehra, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor" diyerek sevgilisiyle oradan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Zehra Çilingiroğlu Mürsel Kaya Magazin Haberler

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