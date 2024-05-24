Ömür Gedik, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkıyor

Ankara'dan meclisteki yasa tasarısı için komisyon başkanından telefon aldığını söyleyen Gedik "Meclise sunulacak tasarıda bizden de görüş bekliyorlar " dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre Ak Parti'nin sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenlemesi için ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik Ankara'ya çağrıldı.

HAÇİKO Derneğinin Başkanlığını da yapan Ömür Gedik tasarıya karşı olduklarını söyledi. Ömür Gedik; "Sabah saatlerinde Ankara'dan bir telefon aldım. Meclise sunulacak tasarıda bizden de görüş bekliyorlar. Sizlerin önerinizi, duygu ve düşüncelerini eklemek istiyorum. Sokak hayvanları toplansın ve uyutulsun diyen bir kişinin olacağını düşünmüyorum. Tüm gelen düşünceleri Ankara'ya ileteceğiz" dedi.