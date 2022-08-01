Ömür Gedik, kendisini eve kapattıran hastalığını ilk kez anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu yazar ve şarkıcı Ömür Gedik oldu. Çocukluk yıllarından ve kariyerinden bahseden Gedik, yıllar önce temizlik takıntısının olduğunu ve bunun için tedavi gördüğünü anlattı.

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan ünlü isim, Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Babasına düşkün olan bir kız mısın?", "Hayvanlara olan ilgini nasıl keşfettin?", "Teslimiyetçi bir insan mısın?", "Yazarlık kariyerin nasıl başladı?" ve "Pandemi döneminde telefonunu neden yıkadı?" sorularına da cevap verdi.