Ömür Gedik'in çok konuşulacak koronavirüs çıkışı: İnsan yapımı olduğunu düşünüyorum, boğazımda robot gezdi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı ve yazar Ömür Gedik oldu. Bir dönem temizlik hastalığı için tedavi gördüğünü söyleyen Gedik, koronavirüs hakkında da dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"PANDEMİNİN BAŞINDA TELEFONUMU YIKIYORDUM"

Temizlik takıntısı yüzünden pandemi döneminde çok zorlandığını söyleyen Gedik, "Temizlik konusunda çok delirdiğim için telefonumu su geçirip geçirmediğini önemsemeyerek yıkadım. Koronavirüs dünyaya yayıldığında her şeyi okumaya başlamıştım. Millet virüsle dalga geçerken ben telefonumu yıkıyordum. Eve gelen her şeyi yıkamaya başlamıştım" dedi.

"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI, BOĞAZIMDA ROBOT GEZİYORDU"

Koronavirüsün insan yapımı olduğunu düşündüğünü söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Koronadan kaçamadım ve konserler başlayınca yakalandım. Yılbaşında Mersin'de bir otelde sahneye çıkmıştım. Orada Noel baba kıyafeti giydirilen bir bebekle fotoğraf çektirmem istendi ve kıramadım. Devamında da mekandaki 20-30 bebekle fotoğraf çektirdim. O gece orada koronayı kaptım. 4-5 gün sonra boğazımda bir şey gezinmeye başladı. Virüsün kesinlikle insan yapımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey doğada yok. Sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu ve kemiriyordu. Onu hiç unutamıyorum. 1 hafta virüs beni zorladı, serum falan aldım."