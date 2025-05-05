Ölümden dönen eski Türkiye Güzeli son sağlık durumunu paylaştı

2009 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak adını duyuran ve Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden ünlü model Senem Kuyucuoğlu, geçtiğimiz hafta evinde yaşadığı korkunç yangınla ölümden döndü. İddiaya göre genç modelin evindeki elektrikli soba bir anda alev aldı. Alevlerin arasında kalan Kuyucuoğlu, son anda kurtarıldı. Yangın sırasında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan ünlü model, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Hayranlarını endişelendiren olay sonrası ilk kez konuşan Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Duygusal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hâlâ hayattayım… Birinci ve ikinci derece yanıklarım var ama ucuz kurtuldum. Kesinlikle beni yangından annemin uyandırdığını düşünüyorum." Yangından sağ çıkmasının ardından annesini andığı duygusal mesajı ise yürekleri burktu. Annesinin vefatının üzerinden 52 gün geçtiğini ifade eden Kuyucuoğlu, şu satırlarla dostlarına seslendi: "Annem demişken… Bugün vefatının 52. günü. Beni gerçekten seven dostlarımın annem için dua etmesini rica ediyorum."