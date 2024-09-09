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Oktay Kaynarca Milyoner'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı

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Uzun zamandır Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın sunduğu ilk bölümde sorulan Kurtlar Vadisi sorusu herkesi gülümsetti.

Yıllardır Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir ayrılık yaşandı. İmirzalıoğlu yarışmaya veda ederken yeni sunucu Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın sunduğu ilk bölüm de ekrana geldi.

Kurtlar Vadisi'ndeki "Çakır" rolüyle günümüzde bile konuşulan Oktay Kaynarca'ya ekipten bir sürpriz geldi. Yeni soruyu okuyan Kaynarca, Kurtlar Vadisi'ni görünce gülümsedi. Soruda ise "43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir Kurtlar Vadisi hayranının bahsettiği karakter kimdir?" soruldu. Yarışmacı doğru cevabı vererek "Süleyman Çakır" derken gülümseyen Kaynarca "Bir nostalji sorusu olmuş. Keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca Milyoner'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Oktay Kaynarca Televizyon Magazin

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Yorumlar (3)

Zafer Tanrıkulu:

Gündeme gelebilmek için insanların ilgisini çekebilmek için artık yarışma yarışmadan çıktı tiyatroya döndü

11
1
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

İzleyicisi diziyi o kadar gerçekçi takip ediyordu ki 08 Nisan 2004 tarihinde ölmüş olan Süleyman Çakır'ın gerçekte cenaze namazı bile kılındı..

4
0
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Yusuf ODEMIS:

Offf ne harika bir bilgi yarışması

0
1
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