Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

Onlarca kişi hastaneye başvurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
Yeni Suriye yönetiminden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Türkçe mesajla duyurdu
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor

Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, konuk olduğu bir programda yine oldukça konuşulacak açıklamalara imza attı. Modern tüketim alışkanlıklarını eleştirerek zenginlerin büyük bir depresyonda olduğunu dile getiren Bayülgen, "Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler. Parayla alacak anlamlı bir şey kalmadı" dedi.

Sunuculuğunu üstlendiği televizyon programlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şovmen Okan Bayülgen, son olarak zenginliğe ilişkin kullandığı ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti.

"BENİM GİBİ ZENGİNLERİ İLGİLENDİRECEK HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Son yıllarda sevenleriyle tiyatro sahnelerinde buluşan Bayülgen, konuk olduğu bir televizyon programında standartların değiştiğinin altını çizerek, "Benim gibi zenginleri ilgilendirecek hiçbir şey kalmadı" dedi.

Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için

"ZENGİNLER BÜYÜK DEPRESYONDA"

60 yaşındaki şovmen, para peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü belirterek, "Şu anda mutluyum. Sevdiğim işler yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Dünya standartları da çok değişti artık. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların satın alacağı şeyleri almak zorunda kalacakmışsın gibi oluyor. Bütün dünya öyle! Sunulan mutluluk araçları oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği hiçbir şey yok. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi" ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için

"HER ŞEY KIROLAR İÇİN, İNSANLARI MAYMUNA ÇEVİRDİLER"

Görgüsüzlük ve zenginlik hakkında da örnekler veren Bayülgen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Satın alacak hiçbir şey yok. Her şey kırolar için. Ciddi söylüyorum. Tekneleri yan yana yanaştırıp, mezurayla tekne ölçmek nedir? Mezurayla yalısını ölçmek nedir? En pahalı şeyi ben içeceğim, en pahalı şeyi ben giyeceğim diye maymuna çevirdiler insanları. Benim gibi zenginleri ilgilendirecek hiçbir şey kalmadı. Çok sofistike şeyler... Bizim artık tarihi kitapların koleksiyonunu yapmamız gerekiyor. Hakikaten dünya bundan 20 sene öncesinde olduğu gibi şeyler sunmuyor insanlara. Bu insan zengindir; şöyle giyinir, böyle kuşanır, şurada tatil yapar orijinalliğine bir şeyler yok"

Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
img

"Türkiye'nin Maldivleri" icradan satılıyor! Değeri dudak uçuklattı
img

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

ekmek al, simit al ye... fakirlere de ver... bak mutlu olursun...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Diyor ki; “kıroyum ama para bende” insanları çoğaldığı için, sistem de onlara kakalayacak pahalı ürünler sunuyor, dolayısıyla Okan beyimiz “Aristokrat” sınıfı olduğu içün, böyle boş şeylere, gösterişe para harcamayı anlamsız buluyor. Daha doğrusu, kafası karışık beyimizin… rahatı yerinde ve fakat, acaba ne yapsam da daha anlamlı olsa yaşantım filan gibi şeyler düşünüyor şu sıralar.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yaşar:

Görgüsüzlük etmeyin, zenginseniz adam kalın diyor. Parayla hava atmak ahmaklık diyor. Bunda anlaşılmayacak ne var?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞanssız Dertli:

Hiçbir şey anlamadım. Zaten belli ki kimse bir şey anlamamış. Tek bir yorum dahi yok. Teşekkürler

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

İşte bu yüzden bütün zenginler Erdoğan düşmanı niye ; zengin diyor ki sadece ben en güzel arabaya bineyim en güzel ev benim olsun en fiyakalı mekanlarda ben takılayım. Başörtülü insanlara halktan gelmiş insanlara bu yüzden katlanamıyorlar. Yani diyor ki zengin benim ne farkım kaldı herkes lüks hayat yaşıyor. Önceden peynir zeytin bulamazdık şimdi 40.çeşit olmazsa kahvaltıya oturmuyor insanlar . Ama mikrofon uzatılınca açız YERSEN

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Polat:

Cok haklisiniz okan bey, o yayinlanan fotografiniz aynen dediginiz gibi "insanlari maymuna cevirmisler"

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bu tip gerçekten bir tipi tip. Boş ve gereksiz insan.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Teke:

Cimri herif . Allahın hayattan keyif aldırmayacaklarının listesinin 2 sırasındasın, İçindeki fakirlik korkusunu atmadıkça atamadıkça keyif alamazsın üç beş pahalı israf kafelere takılmakla zekeriyaköyde oturmakla olmaz bu işler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Huzur İslamda

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Çok doğru yerden yakalamış. Önemli, değerli ve hayata anlam katan hiçbir şeyin fiyatı yoktur. Parayla satın alınmayacak şeyler de zenginlerde pek bulunmadığından "zenginim ama bu bana mutluluk getirmedi" klişsesini yaşatıyor. Akademik çalışmalar da benzer şeyler söylüyor: belli bir yere kadar para lüzumlu iken belli noktadan sonra (ihtiyacın olandan çok fazlası) gereksiz yük bindiriyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri

En güzel karne görüşleri 2025! Adli tatil ne zaman 2025? Tarotta 14. kart ne anlama gelir? Organ bağışı caiz mi, Diyanet? Los Angeles yangın söndü mü ABD? Tarotta 13. kart ne anlama gelir? Tarotta 12. kart ne anlama gelir? Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 14 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Tarotta 11. kart ne anlama gelir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.