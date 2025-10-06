Haberler

Okan Bayülgen'den şaşırtan itiraf: Çorba yüzünden kaç restoranda kavga ettim, kaçından kovuldum

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Okan Bayülgen'den şaşırtan itiraf: Çorba yüzünden kaç restoranda kavga ettim, kaçından kovuldum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı bir etkinlikte konuşan sanatçı Okan Bayülgen, dildeki yozlaşmayı mutfak kültürüyle ilişkilendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. "Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum" diyen Bayülgen'in sözleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü sanatçının çıkışı bazı çevrelerce "fazla abartılı" bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Anadolu Mayası" temasıyla 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, yazar, sanatçı ve akademisyenleri okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarda, Moderatör Orhan Karaağaç yönetiminde gerçekleştirilen "Türkçemiz Evimiz" başlıklı özel söyleşinin konuğu Okan Bayülgen oldu.

Okan Bayülgen'den şaşırtan itiraf: Çorba yüzünden kaç restoranda kavga ettim, kaçından kovuldum

Dil üzerine görüşlerini paylaşan Bayülgen, "Dil benim her şeyim, bir de evim" sözleriyle kelimelerle kurduğu bağı anlattı. Modern çağın dijital etkisine dikkat çeken sanatçı, "Yapay zeka bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilir ama zihnimizi tembelleştirme riski taşıyor. Sosyal medya provoke ediyor, siyaset bile artık dijital bir gösteri haline geliyor. Zihin boş kalıyor" dedi.

Okuma eylemini "zihni diri tutmanın tek yolu" olarak tanımlayan Bayülgen, "Kitap sarmaya başladığında harfleri görmez olursun, sayfalar gözünün arkasında bir sinema gibi geçmeye başlar" ifadelerini kullandı.

Dildeki yozlaşmayı mutfakla bağdaştıran ünlü sanatçı, "Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık" sözleriyle hem salonda hem sosyal medyada dikkat çekti.

Kitap fuarlarının önemine de değinen Bayülgen, "Kitap fuarları yalnızca kitapla değil, medeniyetle, kimlikle, dilimizle bir diriliş alanıdır. Türkçemiz evimizdir, o evi hep birlikte koruyalım. Tek çare kitap okumak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 261.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Sıfatını seviyim senin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır

Erdoğan'dan CHP lideri Özel'i küplere bindirecek benzetme
En sonunda bunu da gördük! 15 saatlik yol gelip maçı izlemeden geri gittiler

15 saatlik yol gelip maçı izlemeden geri gittiler
Kentte görülmemiş karar! Geri geri park etmek yasaklanıyor

Görülmemiş karar! Bu kentte geri geri park etmek yasaklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.