Okan Bayülgen'den şaşırtan itiraf: Çorba yüzünden kaç restoranda kavga ettim, kaçından kovuldum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Anadolu Mayası" temasıyla 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, yazar, sanatçı ve akademisyenleri okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarda, Moderatör Orhan Karaağaç yönetiminde gerçekleştirilen "Türkçemiz Evimiz" başlıklı özel söyleşinin konuğu Okan Bayülgen oldu.

Dil üzerine görüşlerini paylaşan Bayülgen, "Dil benim her şeyim, bir de evim" sözleriyle kelimelerle kurduğu bağı anlattı. Modern çağın dijital etkisine dikkat çeken sanatçı, "Yapay zeka bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilir ama zihnimizi tembelleştirme riski taşıyor. Sosyal medya provoke ediyor, siyaset bile artık dijital bir gösteri haline geliyor. Zihin boş kalıyor" dedi.

Okuma eylemini "zihni diri tutmanın tek yolu" olarak tanımlayan Bayülgen, "Kitap sarmaya başladığında harfleri görmez olursun, sayfalar gözünün arkasında bir sinema gibi geçmeye başlar" ifadelerini kullandı.

Dildeki yozlaşmayı mutfakla bağdaştıran ünlü sanatçı, "Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık" sözleriyle hem salonda hem sosyal medyada dikkat çekti.

Kitap fuarlarının önemine de değinen Bayülgen, "Kitap fuarları yalnızca kitapla değil, medeniyetle, kimlikle, dilimizle bir diriliş alanıdır. Türkçemiz evimizdir, o evi hep birlikte koruyalım. Tek çare kitap okumak" dedi.