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Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

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Bir dönem cinsel hayatının bittiğini söyleyen Okan Bayülgen, katıldığı bir programda "Cinsellik tekrar hayatına girdi mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Bayülgen, "Cinsellik zaten çıkmamıştı benim hayatımdan." diyerek konuya açıklık getirdi.

Saba Tümer'in CNBC-e'de sunduğu programa konuk olan 60 yaşındaki Okan Bayülgen, açıklamalarıyla çok konuşuldu.

Mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten Bayülgen, "Sevdiğim işler yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum." dedi.

"KÜLTÜRLÜ BİR İNSANIN PARASIYLA SATIN ALABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"

Dünya standartlarının çok değiştiğine dikkat çeken Bayülgen, "'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların satın alacağı şeyleri almak zorunda kalacakmışsın gibi oluyor. Bütün dünya öyle. Sunulan mutluluk araçları oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

CİNSELLİK SORUSUNA OLAY YANIT

Bir dönem cinsel hayatının bittiğini söyleyen Bayülgen, Saba Tümer'in konuyla ilgili soru sorması üzerine konuya açıklık getirdi. Bayülgen, "Cinsellik zaten çıkmamıştı benim hayatımdan. Bir kızcağız vardı, bu röportajları okuyorlar geliyorlar. Herkes cinsellikle ilgili sorular sormuş. En sonunda kızcağıza dedim ki 'Bitti cinsellik benim hayatımda' dedim. Allah kahretmesin şunu artık sormayın bana. O işlere Teoman bakıyor artık." dedi.

Bayülgen'in cevabı sonrası Saba Tümer kahkahalara boğuldu.

Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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