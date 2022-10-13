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Freddie Mercury'ye benzetildi! Oğuzhan Koç'un bıyıklı imajının sırrı ortaya çıktı

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Diyarbakır konserine bıyıklı imajıyla çıkan Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'ye benzetildi. Ünlü şarkıcının dijitalde yayınlanacak olan bir dizi için bıyık bıraktığı bıraktığı ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da yapılan Sur Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Demet Özdemir ile nikah masasına oturan şarkıcı, 50 bin kişinin karşısına yeni imajıyla çıktı. Bıyık bırakan Koç'un son hali müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetildi.

Freddie Mercury'ye benzetenler oldu! Oğuzhan Koç'un bıyıklı imajının sırrı belli oldu

FİLM KARAKTERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın dijital platform için çekilen yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı. Film için bıyık bıraktığı anlaşılan Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Freddie Mercury Oğuzhan Koç Diyarbakır Türkiye Magazin Haberler

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