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Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı

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Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, dün oğlu için nişan töreni yaptı. Takılara çok düşkün olan Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olan ve sonrasında kına geceleri için yaptığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Övüç, dün oğlunu nişanlandırdı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Hazırlıklara günler öncesinden başlayan fenomen, evinin önünde davul zurna ile kutlama yaptı. Gösterişli bir çiçek yaptıran Övüç, gelininin evine cam kutularda altın götürdü. Altınlara çok düşkün olan ve kendisi de sahnelerinde sık sık kullanan ünlü isim, gelinine de 2 kilo altın takarak adından söz ettirdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan fenomen "Takılarımızı da taktık, Allah'ım nazarlardan korusun inşallah" notunu düştü.

Mal varlığıyla dikkat çeken Murat Övüç, daha önce yaptığı bir açıklamada "10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" demişti.

Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (15)

Sabahattin Yakar:

şimdi bu kaynanamı oldu

204
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yanıtYanıtla
Berat Tan:

Sesli güldüm muallak teyze olmasından iyi dir

yanıt58
yanıt2
Hasan Turan:

ya aahahhahah harika tespit aahahha

yanıt16
yanıt1
Hüseyin Güney:

:)))

yanıt2
yanıt1
Mehmet Akdemir:

bu ülkede adletsizlik has safhada kimisi çüplerde ekmek topluyor kimisi altın dolar para içinde yüzüyor

70
2
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

şunu haber yapmayın Allah aşkına

64
2
yanıtYanıtla
Koray dinç:

pmpa gelirlerinden

34
2
yanıtYanıtla
hakan keskinsoy:

he he 2 kilo abartmayin

30
4
yanıtYanıtla
murat dural:

İşte Türkiye gerçeği %10 luk kesim böyle yaşıyor .Gerisi ne olursa olsun bunu yapanlar hangi dine mensup acaba?

24
3
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Malatyam44:

ekonemi çok kötü

16
4
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