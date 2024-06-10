Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olan ve sonrasında kına geceleri için yaptığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Övüç, dün oğlunu nişanlandırdı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Hazırlıklara günler öncesinden başlayan fenomen, evinin önünde davul zurna ile kutlama yaptı. Gösterişli bir çiçek yaptıran Övüç, gelininin evine cam kutularda altın götürdü. Altınlara çok düşkün olan ve kendisi de sahnelerinde sık sık kullanan ünlü isim, gelinine de 2 kilo altın takarak adından söz ettirdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan fenomen "Takılarımızı da taktık, Allah'ım nazarlardan korusun inşallah" notunu düştü.

Mal varlığıyla dikkat çeken Murat Övüç, daha önce yaptığı bir açıklamada "10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" demişti.